Москвичей предупредили о 20-градусных морозах в феврале 2022

Москвичей в феврале ждут 20-градусные морозы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москвичей ожидает капризный и переменчивый февраль. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал во вторник 25 января каналу Москва 24.

Синоптик отметил, что весь месяц друг друга будут сменять теплые и холодные волны.

«Будут обязательно захлесты холодных воздушных масс с северо-востока», - сказал Вильфанд.

Февраль не будет экстремально холодным, но до -20 температура воздуха будет периодически снижаться. Подвох в том, что точно спрогнозировать, когда именно наступят такие морозы, можно только за несколько дней до их прихода, так что сверяться с погодными сайтами москвичам придется часто, чтобы не попасть впросак.

«В отдельных случаях где-то даже за 4 дня это можно прогнозировать», - уточнил синоптик.

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