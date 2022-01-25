Байден не исключил переброску войск повышенной готовности в Европу

Байден заявил о готовности отправить войска в Европу. Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден заявил, что не исключает отправку американских войск в Европу. Об этом Байден сказал во вторник 25 января, пишет РИА Новости.

Байден пояснил, что в Европу может отправиться часть американских войск, которая приведена в состояние повышенной готовности на фоне украинского кризиса. Как ранее сообщалось, численность этих войск составляет 8,5 тысячи.

«Я, возможно, отправлю часть этих сил в ближайшее время. Просто потому что на это требуется время», - сказал Байден, добавив, что решение об отправке войск в Европу будет принято в зависимости от определенных действий президента РФ Путина.

Ранее сообщалось, что Байден заявил о «нежелании» отправлять войска в Украину. О том, что НАТО не собирается отправлять в эту страну войска, заявил генсек альянса Йенс Столтенбег. В то же время Столтенберг не исключил дальнейшего наращивания присутствия НАТО на восточном фланге.