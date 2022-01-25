Гинцбург: За полгода нужно привить от коронавируса около 10 миллионов подростков

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что за ближайшие полгода в России необходимо привить против коронавируса около 10 миллионов подростков.

«Исходя из научных предпосылок и из всей практики применения вакцинопрофилактики как у нас в стране, так и в мире, по крайней мере десять миллионов наших детишек – подростков в возрасте от 12 до 17 лет – надо в течение полугода будет желательно привить той вакциной, которая есть сейчас», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Директор Центра им. Гамалеи выразил надежду, что необходимость прививать детей «сейчас поймут большинство родителей».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года Минздрав одобрил вакцину «Спутник М» для применения при вакцинации против ковида подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В ноябре сообщалось, что каждый пятый россиянин согласился привить своего ребенка против COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали четыре группы болезней, под которые стал маскироваться коронавирус у детей. Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Александр Горелов также рассказал о том, как протекает заболевание у малышей и подростков.