Аналитик перечислил негативные последствия от введения минимальных цен на пиво

Это приведет к тому, что люди будут выбирать крепкий алкоголь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России могут ввести минимальную цену на пиво. К чему это приведет – объяснил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

По мнению эксперта, в первую очередь подобная мера отразится на покупателе. Конечный потребитель столкнется со значительным ростом цен на товар.

При этом не стоит полагать, что подорожает только пиво, ценник на многие товары после такого шага будет пересмотрен.

Сейчас производители могут вести гибкую ценовую политику и это дает розничным сетям возможность компенсировать часть затрат на сдерживание цен на социально значимые товары через пивоваренный сектор.

Обязательные минимальные розничные цены сделают невозможной торговлю со скидкой. То есть, акционные цены не смогут опускаться ниже установленного уровня.

- Рост цен на пиво вынудит потребителя переключиться на более доступный по цене крепкий алкоголь, в том числе суррогатный. Цен на качественную отечественную пивоваренную продукцию будет способствовать алкоголизации населения, - пояснил эксперт газете «Известия».

Стоит отметить, что ранее руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT объяснил, почему в России стоить ограничить продажу алкоголя в выходные дни.

Он отметил, что количество потребляемого алкоголя в России очень высоко, оно оказывает негативное влияние на демографию, статистику криминогенности и экономику в целом.

Тем временем сразу пять крупнейших производителей кондитерских изделий заявили об увеличении с 1 февраля стоимости своей продукции.

Подорожают все виды товаров от печенья и бисквитов до жевательной резинки и шоколада. В среднем от 3 до 20%, сообщает Пятый канал.