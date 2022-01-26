Ростелеком сообщил, что персональные данные пользователей приложения «Госуслуги Стоп Коронавирус» в безопасности

Минцифры начало проверку сообщений об утечке из базы данных приложения «Госуслуги Стоп Коронавирус» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростелеком сообщил, что персональные данные пользователей приложения «Госуслуги Стоп Коронавирус» находятся в полной безопасности, а выставленная в интернете информация, которую выдают за сведения с портала, недействительна.

Ранее в прессе появились сообщения, что неизвестные выложили в «даркнете» (DarkNet – «теневая сеть» – сегмент интернета, который не индексируется поисковиками и доступен только через специализированные браузеры или с помощью определенных программ) базу обезличенных данных приложения «Госуслуги Стоп Коронавирус».

В сообщении провайдера говорится, что «опубликованная в «даркнете» база данных приложения» не имеет никакого отношения к действующей базе пользователей ресурса. Результаты внутренней проверки Ростелекома показали, что они «были сгенерированы вне системы».

Специалисты Минцифры начали проверку сообщений об утечке из базы данных приложения «Госуслуги Стоп Коронавирус».