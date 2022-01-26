Умер отец сиамских близнецов Зиты и Гиты

Зумрият и Рашид Резахановы в больнице. Фото: Instagram/zymriyat__rezakhanova

После тяжелой и продолжительной болезни умер отец знаменитых сиамских близнецов – сестер Зиты и Гиты Резахановых из Киргизии. Об этом на своей странице в Instagram сообщила вдова Рашида Резаханова и мать близняшек Зумрият.

«Конец света у каждого свой. Я испытала его четыре раза. Первый — это рождение детей, не таких как все. Второй раз — это смерть моего ребёнка, третий — диагноз моей дочери и сейчас — смерть моего мужа», - написала она, проиллюстрировав сообщение одним из последних снимков с супругом в больнице.

« Зумрият Резаханова рассказала, что Рашид в страшных мучениях боролся за свою жизнь в течение двадцати двух дней.

«Я сидела у двери реанимации, а там за стеной умер мой дорогой, родной человек, моя половинка, моя жизнь. Ощущение такое, что у тебя оторвали руки и ноги. Ему было страшно, больно», - поделилась женщина с подписчиками.

Отец сиамских близнецов перенес инфаркт, потом заболел пневмонией, а за ней последовал второй инфаркт, сердце мужчины не выдержало. Теперь Зумрият, по ее словам, придется заново собраться с силами, чтобы жить дальше ради своей дочери Гиты и внуков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Зита умерла в 2015 году, когда ей было 24 года. Перед смертью она улыбнулась маме на прощание и сказала: «Пусть Гита живет за меня долго».

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Девочки родились 19 октября 1991 года в киргизском селе Западное. Они были спаяны в тазу, имели один на двоих мочевой пузырь, сросшийся кишечник, одну матку, два яичника и на двоих три ноги (подробности).