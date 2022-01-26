Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск. Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Северный флот России начал учения с Арктической экспедиционной группировкой войск, об этом в ночь на среду, 26 января, сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

В сообщении Минобороны говорится, что во время этих учений «будет оцениваться уровень подготовленности органов военного управления флота при планировании и проведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлению силами и войсками в рамках решения задач по обеспечению военной безопасности и морской экономической деятельности».

В маневрах, которые пройдут в акватории Баренцева моря и на береговых полигонах в Мурманской области, примут участие до 1,2 тысячи военнослужащих. Кроме того, в учениях будут задействованы до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 140 единиц боевой и специальной техники, а также порядка 20 различных летательных аппаратов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Аравийском море прошли совместные военно-морские учения России и Китая «Мирное море – 2022». Нашу страну в маневрах представлял отряд кораблей Тихоокеанского флота, в том числе ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской танкер «Борис Бутома».