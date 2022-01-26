США продадут Египту 12 самолетов C-130 и три радара ПВО

Американский самолет C-130 Super Hercules Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдепартамент США одобрил продажу Египту трех радиолокационных систем противовоздушной обороны (ПВО) наземного базирования SPS-48 и 12 военно-транспортных самолетов C-130 Super Hercules с необходимым для их обслуживания оборудованием на общую сумму 2,5 миллиарда долларов.

Об этом во вторник, 25 января, сообщило управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным договорам.

В заявлении управления говорится, что такая покупка «повысит способность Египта противостоять текущим и будущим угрозам», а также «поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов» посредством укрепления безопасности крупной страны-союзницы, которая «продолжает оставаться важным стратегическим партнером на Ближнем Востоке», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, еще в начале прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с египетским министром иностранных дел Самехом Шукри выразил обеспокоенность в связи с возможной покупкой Каиром российских истребителей Су-35.