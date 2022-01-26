Япония с большой обеспокоенностью следит за ситуацией вокруг Украины

Премьер-министр Японии Фумио Кисида Фото: REUTERS

Япония с большой обеспокоенностью следит за обстановкой на границе между Россией и Украиной, а в случае эскалации ситуации вокруг Незалежной Токио будет действовать в русле политики стран «Большой семерки» (G7) – Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции, Японии и США. Об этом утром в среду, 26 января, заявил премьер-министр Страны восходящего солнца Фумио Кисида.

«Мы с большой обеспокоенностью следим за наращиванием Россией своего военного присутствия (на границе с Украиной – прим. ред.), мы будем действовать надлежащим образом в русле политики G7», - приводит слова главы японского правительства агентство Kyodo.

Однако, как подчеркнул Фумио Кисида, во время принятия каких-либо решений по этому вопросу, в первую очередь Япония будет «исходить из национальных интересов».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ожидают санкции, которых ранее наша страна «никогда не видела». По его словам, если Москва «совершит этот шаг», будут введены такие строгие ограничения, что это станет для России «катастрофой».

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