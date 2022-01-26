Украинский политолог заявил, что в стране нарастает «ком катастроф» Фото: REUTERS

Украина накапливает «ком катастроф» на год вперед. Такое мнение высказал украинский политолог Андрей Ермолаев, отметив, что уже в течение года страна почувствует это на своей промышленности.

По его словам, Украина может пройти отопительный сезон, однако высокие цены на энергоносители, а также другие накопившиеся проблемы создают неконкурентоспособной промышленности незалежной, и уже в течение года это можно будет почувствовать.

«Мы тяжелое холодное время проживаем пока без этих катастроф, но мы накапливаем вот этот ком катастроф на целый бюджетной год», - заявил политолог в эфире телеканала «Наш».

Напомним, ранее бывшая исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что «Нафтогаз» может пойти на ограничение поставок газа населению и промышленности, а также заявила, что Украина может пойти на воровство российского газа. Как писал сайт kp.ru, cреднесуточный объем транзита газа по газотранспортной системе незалежной в первой половине января 2022 года стал самым минимальным за последние четыре года, составив только 52 миллиона кубометров.