Китайский политолог назвал планы США вытеснить Россию с энергорынка Европы утопией Фото: REUTERS

Планы США ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке при помощи сжиженного природного газа являются «утопией». Такое мнение высказал научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань, указав на то, что в данном вопросе у Вашингтона не может быть помощников даже в союзе с Катаром и другими ближневосточными странами.

В статье для журнала Huanqiu, китайский политолог отметил, что это не первый случай, когда США начинают «стратегический захват союзников», напомнив времена холодной войны, когда Вашингтон препятствовал энергетическому сотрудничеству между европейскими странами и СССР.

«На этот раз Соединённые Штаты надеются «малыми мерами» помешать энергетическому сотрудничеству ЕС и России, «выступив мостом» между своими союзниками. Однако ... Америке будет весьма трудно контролировать Россию с помощью газа», - заявил эксперт.

Ифань указал на слишком дорогую межрегиональную транспортировку СПГ, которая по цене не может достичь того же уровня стоимости и поставок, как у трубопроводного голубого топлива. Политолог отметил, что расходы на инфраструктуру включат в цену поставки, что ещё больше ослабит конкурентоспособность этого газа по отношению к топливу из России.

«Поэтому использование СПГ для ослабления или даже смещения позиций «Газпрома» на европейском энергетическом рынке, а также для ... сдерживание Москвы и попытка разобщить Россию и Европу - не что иное, как утопия», - добавил он.