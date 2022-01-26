Постпредство России при ООН назвало США самым крупным должником в бюджеты организации Фото: REUTERS

США являются самым крупным должником в бюджет Организации Объединенных Наций (ООН), а их задолженность составляет около 1 млрд долларов. Об этом говорится в комментарии постпредства России при организации на релиз Вашингтона о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена».

Российские дипломаты отметили, что на фоне заявленных успехов США остаются «самым крупным должником в бюджеты ООН», указав на то, что это приносит трудности в функционирование организации.

«Несмотря на относительно упрочившееся финансовое положение организации, затягивание оплаты и масштабы задолженности США (как правило, порядка $1 млрд ежегодно) привносят немало трудностей в работу секретариата ООН по выполнению возложенных на него мандатов», - говорится в сообщении.

В постпредстве России также обратили внимание на то, что США своими ограничениями затрудняют выплату взносов для ряда других стран. «Нелигитимные односторонние санкции в адрес ряда развивающихся государств создают препятствия для оплаты ими своих взносов в ООН и лишают их права голоса в Генассамблее», - отмечено в заявлении.

Напомним, согласно статье 19 Устава Организации Объединенных Наций, любая страна может лишиться права голоса в Генассамблее, если ее задолженность равна или превышает сумму взноса за два полных года.