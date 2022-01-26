США обсуждают возможность поставок газа в Европу при обострении ситуации на Украине

Джен Псаки. Фото: REUTERS

Вашингтон обсуждает с союзниками и партнерами возможность поставки Европе дополнительных объемов газа от альтернативных источников при эскалации обстановки на Украине. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Перебои в поставках энергоносителей через Украину наиболее остро отразятся на рынках природного газа в Европе. Мы работаем над поиском дополнительных объемов не российского природного газа из Северной Африки, Ближнего Востока, Азии, а также США», - заявила она.

Как отметила Псаки, США ведут переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру для того, чтобы понять их возможности и готовность временно увеличить добычу природного газа и распределить данные объемы среди европейских покупателей.

«Кроме того, мы взаимодействуем с основными покупателями и поставщиками СПГ, чтобы обеспечить гибкость существующих контрактов и хранилищ и обеспечить возможность перенаправления в Европу», - отметила она.

Напомним, накануне китайский политолог назвал планы Вашингтона ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке при помощи сжиженного природного газа являются «утопией», отметив, в данном вопросе у США не может быть помощников.