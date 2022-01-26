Плановую госпитализацию в детские больницы в Москве закрыли на три недели Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Москвы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на три недели. Об этом в среду, 26 января, сообщил депздрав столицы, указав на рост заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних.

«В целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей мы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на три недели», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что данное решение не распространяются на плановую госпитализацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, «а также при других заболеваниях или состояниях, не допускающих промедления в оказании медицинской помощи». Кроме того, отмечается, что экстренную медицинскую помощь будут оказываться в полном объеме.

В департаменте здравоохранения Москвы также указали на беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусной инфекции среди детей в столице. «За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз - с 2 тысяч в неделю до 28, а госпитализации - в 10 раз - их число составляет сейчас 120 детей в сутки», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице будет расти на протяжении еще двух недель.