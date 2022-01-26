Володин считает, что санкции США направлены не на Путина, а на выбор россиян

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понимании российских граждан предложенные санкции США направлены не против президента страны Владимира Путина, а против выбора народа России. Такое мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление главы Белого дома Джо Байдена, который ранее не исключил введения в случае эскалации ситуации на Украине ограничительных мер, направленных лично против российского лидера.

«Но в понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации», - отметил парламентарий.

По его словам, Вашингтон, заявив о готовности ввести новые ограничительные меры в отношении Москвы и российского лидера, наконец-то открыто заявили о том, что добиваются лояльного для себя и управляемого президента России.

«Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им Президента России», - заявил спикер Госдумы.