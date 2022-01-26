Сбер обогнал Феррари

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Сбер был признан сильнейшим банковским брендом в Европе по версии международной консалтинговой компании Brand Finance. По показателю «Сила бренда» Сбер набрал 92,3 балла из 100 возможных, сказано в пресс-релизе, имеющимся в распоряжении kp.ru.

В 2021 году банк повысил свой показатель на 0,3 балла. Что касается общемирового рейтинга, то в нем Сбер занимает шестое место, уступая таким брендам, как

WeChat, Coca-Cola, Google, YouTube и Naver. Также российская компания на 25 пунктов улучшила позиции по показателю стоимости: в рейтинге самых дорогих брендов банк разместился на 156-м месте – его стоимость оценивается в 12,8 миллиарда долларов.

В первую десятку сильнейших брендов мира попали также компании Ferrari, Amazon, Deloitte и Pepsi. Brand Finance оценивал силу бренда по нескольким показателям, среди которых инвестиции в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.

Как заявил директор Департамента маркетинга и коммуникаций «Сбербанка», начиная с 2020 года, когда была представлен бренд Сбер, банк провел огромную работу по развитию экосистемы. Ее результатом стали сотни инновационных сервисов, а количество клиентов банка до 104 миллионов в частном сегменте и до 3 миллионов – в корпоративном, отметил он.

В свою очередь исполнительный вице-президент Brand Finance Анастасия Куровская заявила, что стратегия Сбера по расширению бренда дает серьезные результаты. Так, по ее словам, цифровая экосистема банка повысила маркетинговые показатели, среди них осведомленность потребителей и интерес к продуктам и сервисов Сбера. Кроме того, компания продемонстрировала впечатляющий рост стоимости бренда, благодаря чему сумела значительно улучшить свои позиции в этом отношении, добавила Куровская.