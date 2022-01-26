Режим антитеррористической операции вновь введен в одном из районов Алма-Аты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Алма-Ате вновь введен режим антитеррористической операции. Как сообщает городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом, он действует в Турксибском районе.

По информации ТАСС, режим антитеррористической операции на территории Турксибского района введен с понедельника, 26 января, до 00:00 (21:00 по московскому времени) 27 января. Силовики уже задержали пятерых лидеров и членов организованной преступной группы, которые участвовали в разбойных нападениях на государственные учреждения и объекты бизнеса в Алма-Ате, рассказали в оперштабе.

Накануне Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил, что действие режима антитеррористической операции и критического «красного» уровня террористической опасности был отменен Алматинской, Жамбылской областях и Алма-Ате. «Оранжевый» уровень террористической опасности сохраняется в Нур-Султане, «желтый» уровень – в Западно-Казахстанской области.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить работу по созданию сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформе системы нацбезопасности.