Первый за 11 лет украинский спутник потерялся сразу после запуска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский спутник «Сич-2-30», скорее всего, был потерян. Такое заявление сделал бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник, отметив, что именно поэтому до сих пор не идентифицирован первый запущенный за 11 лет аппарат.

Специалист указал на то, что спутник, запущенный в космос 13 января на ракете-носителе Falcon 9, США уже должны были занести в базу, которая доступна на специальном сайте, однако «Сич-2-30» так в ней не появился.

Колесник уточнил, что существует несколько способов идентификации, однако ни один не был использован в данном случае. По его мнению, проблемы могли возникнуть из-за потери связи с аппаратом.

«Со спутником «Сич-2-1» («Сич-2-30») нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным», - отметил эксперт на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее лава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что до 2030 года у незалежной появится свой проект в космической отрасли, который позволит возить в ближний космос туристов.