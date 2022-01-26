Кадыров исключил свой уход на федеральные должности

Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никогда не перейдет на работу в федеральные органы власти. Как заверил политик, он навсегда останется в Чеченской Республике.

«Говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве – ни в качестве президента, ни в качестве министра. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!» – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Также глава Чечни прокомментировал свои заявления об Украине. По его мнению, Россия должна защищать свои интересы уже там, чтобы «не пришлось их отстаивать на своей же территории». Кадыров заявил, что «мы должны помочь Украине противостоять Америке», если у Киева не найдется для этого сил. Политик заверил, что никаких установок относительно своих заявлений он от Кремля не получает, и все сказанное произнесено им как блогером, а не от имени главы Чеченской республики.