Глава ДНР заявил о готовности республики к агрессивным действиям со стороны Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) готова к агрессивным действиям с украинской стороны. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин, отметив, что у Киева на сегодняшний день появилось больше возможностей для таких действий.

«Готовы к агрессивным действиям со стороны Украины. То, что у них сейчас появилось таких возможностей больше, - ситуация говорит сама за себя, то есть у них слишком много данных, слишком много информации о личном составе», - сказал глава самопровозглашенной республики в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, обстановка складывается так, что Донецкая Народная Республика «должна быть в постоянной готовности». Пушилин отметил, что были проведены ряд учений, а также идет отработка совместных действий между экстренными службами, поскольку «никто ничего исключать не может».

Напомним, накануне народная милиция ДНР сообщила, что вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к Донбассу танки. Незадолго до этого в ЛНР заявили о подготовке Киевом боевых действий в регионе.