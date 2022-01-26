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Политика26 января 2022 6:57

Глава ДНР заявил о готовности республики к агрессивным действиям со стороны Украины

По словам Пушилина, обстановка складывается так, что Донецкая Народная Республика «должна быть в постоянной готовности»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава ДНР заявил о готовности республики к агрессивным действиям со стороны Украины

Глава ДНР заявил о готовности республики к агрессивным действиям со стороны Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) готова к агрессивным действиям с украинской стороны. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин, отметив, что у Киева на сегодняшний день появилось больше возможностей для таких действий.

«Готовы к агрессивным действиям со стороны Украины. То, что у них сейчас появилось таких возможностей больше, - ситуация говорит сама за себя, то есть у них слишком много данных, слишком много информации о личном составе», - сказал глава самопровозглашенной республики в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, обстановка складывается так, что Донецкая Народная Республика «должна быть в постоянной готовности». Пушилин отметил, что были проведены ряд учений, а также идет отработка совместных действий между экстренными службами, поскольку «никто ничего исключать не может».

Напомним, накануне народная милиция ДНР сообщила, что вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к Донбассу танки. Незадолго до этого в ЛНР заявили о подготовке Киевом боевых действий в регионе.