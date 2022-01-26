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Здоровье26 января 2022 7:07

Инфекционист Роспотребнадзора рассказал о заболевании бронхов у детей при коронавирусе

Специалист отметил, что у каждого третьего ребенка, заболевшего COVID-19, также отмечается диарея
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Инфекционист Роспотребнадзора рассказал о заболевании бронхов у детей при коронавирусе

Инфекционист Роспотребнадзора рассказал о заболевании бронхов у детей при коронавирусе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» зачастую поражает бронхи у детей, что может потребовать госпитализации, в том числе в реанимацию. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.

«Выявлены определенные особенности течения болезни у детей – стартует заболевание стереотипно, но нередко отмечается проявление бронхиолита, который требует обязательного врачебного участия, а порой и госпитализации, в том числе в отделение реанимации», - приводит РИА Новости слова специалиста, который отметил, что у каждого третьего ребенка с коронавирусной инфекцией также отмечается диарея.

Эксперт уточнил, что наиболее часто такие патологии встречаются у детей в возрасте от двух до пяти лет. Инфекционист также не исключил возможности повторного заражения детей COVID-19.

Напомним, накануне в департаменте здравоохранения Москвы сообщили о беспрецедентном росте заболеваемости коронавирусной инфекции среди детей в столице, уточнив, что за две недели число заболевших коронавирусом детей выросло в 14 раз.