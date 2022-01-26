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Политика26 января 2022 7:09

Пушков заявил, что Украину не будут слушать при обсуждении стратегической безопасности

Речь идет о соотношении сил между Россией и США и НАТО, отметил парламентарий
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Пушков заявил, что Украину не будут слушать при обсуждении стратегической безопасности

Пушков заявил, что Украину не будут слушать при обсуждении стратегической безопасности

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мнение Украины не будет учитываться при обсуждении вопросов стратегической безопасности в Европе, считает сенатор Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков. По мнению парламентария, в данном случае обсуждается расширение сфер влияния Запада и интересы безопасности России.

«Несмотря на пафос и браваду главы украинского МИД, по стратегическим вопросам Украину никто и ни о чем спрашивать не будет. Какие уступки за ее счет? При чем это здесь? Речь идет об отношениях и соотношении сил между Россией и США и НАТО. Украина тут фигурирует лишь как поле столкновения интересов экспансии США и НАТО и интересов безопасности России», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор посоветовал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе «не слишком надуваться», поскольку идет борьба вокруг «действующего и будущего миропорядка». В такой ситуации «хотелки» Киева никто в расчет брать не будет, подытожил он.

Напомним, несколько дней назад глава украинского МИД встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которому в ходе общения продемонстрировал коллеге карту Украины, на которой изображены три российских региона – Крым, Краснодарский край и Таганрог (Ростовская область).

Как писал сайт kp.ru, в Госдепартаменте США заявили, что американская сторона намерена подготовить письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности до конца января 2022 года.