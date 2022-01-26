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Здоровье26 января 2022 7:24

Правительство РФ выделит еще более 20 млрд рублей на лекарства от коронавируса

Большая часть средств пойдет на приобретение незарегистрированных в России препаратов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Правительство РФ выделит еще более 20 млрд рублей на лекарства от коронавируса

Правительство РФ выделит еще более 20 млрд рублей на лекарства от коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство выделит из резервного фонда дополнительно более 20 млрд рублей на лекарства для больных коронавирусной инфекцией. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Большая часть средств - свыше 15 млрд рублей - пойдет на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах», - отмечается в сообщении пресс-службы кабмина.

Централизованным приобретением данных препаратов займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, после чего лекарственные средства направят в региональные больницы и поликлиники страны, а также в федеральные медицинские организации.

Остальная часть средств, свыше 5 млрд рублей, направят российским регионам на обеспечение пациентов, которые проходят лечение в амбулаторных условиях.

Напомним, накануне Мишустин сообщил, что на заработные платы медицинским работникам в России будет выделено свыше 17 млрд рублей. Эти срнедства будут направлены в бюджет фонда ОМС.