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В мире26 января 2022 7:25

В Казахстане замминистра экологии и глава оператора утильсбора задержаны по подозрению в коррупции

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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В Казахстане замминистра экологии и глава оператора утильсбора задержаны по подозрению в коррупции

В Казахстане замминистра экологии и глава оператора утильсбора задержаны по подозрению в коррупции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжан Примкулов и председатель правления компании «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев были задержаны по подозрению в коррупции.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции Казахстана, оба задержанных помещены в изолятор временного содержания в Нур-Султане.

Уточняется, что «Оператор РОП» была ответственной за реализацию принципа расширенных обязательств производителей-импортеров. В частности, она была уполномочена правительством республики проводить утилизационный сбор. Сообщается, что компания, вероятно, связана с младшей дочерью бывшего президента Казахстана Алией Назарбаевой.

Как писал сайт kp.ru, в середине января был задержан бывший заместитель министра энергетики Казахстана Жумабай Карагаев. Его подозревают в незаконном повышении цен на сжиженный газ. Карагаев был взят под стражу сроком на два месяца.