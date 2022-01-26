В Казахстане замминистра экологии и глава оператора утильсбора задержаны по подозрению в коррупции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжан Примкулов и председатель правления компании «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев были задержаны по подозрению в коррупции.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции Казахстана, оба задержанных помещены в изолятор временного содержания в Нур-Султане.

Уточняется, что «Оператор РОП» была ответственной за реализацию принципа расширенных обязательств производителей-импортеров. В частности, она была уполномочена правительством республики проводить утилизационный сбор. Сообщается, что компания, вероятно, связана с младшей дочерью бывшего президента Казахстана Алией Назарбаевой.

Как писал сайт kp.ru, в середине января был задержан бывший заместитель министра энергетики Казахстана Жумабай Карагаев. Его подозревают в незаконном повышении цен на сжиженный газ. Карагаев был взят под стражу сроком на два месяца.