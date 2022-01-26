Олег Навальный. Фото: Евгений СОФИЙЧУК ТАСС

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск Олегу Навальному, брату блогера Алексея Навального. Об этом говорится в базе ведомства.

Олег Навальный объявлен в розыск в России

Ранее в Люблинском суде Москвы заявили, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила в суд требование о замене Олегу Навальному условный срок на реальный, указав на неисполнение наложенных на него судом ограничений. Заседание по данному вопросу должно состояться 18 февраля.

Напомним, в прошлом году Олега Навального приговорили к году лишения свободы условно. Причиной стал его призыв принять участие в незаконной акции в январе 2021 года. Как заявило обвинение, он нарушил рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как писал сайт kp.ru, Алексей Навальный и бывший юрист ФБК* Любовь Соболь включены в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности.

*Запрещенная в России экстремистская организация, выполняющая функции иностранного агента