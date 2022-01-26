Совфед одобрил индексацию пенсий на 8,6% в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации России в ходе заседания в среду, 26 января, одобрил проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в этом году.

Как ранее писал сайт kp.ru, норму об индексации пенсии российское правительство внесло поправкой в уже принятый в первом чтении проект закона.

Напомним, в бюджете была заложена другая индексация - на 5,9%, однако проиндексировать пенсии на 8,6% предложил президент России Владимир Путин, который в ходе своего совещания с членами правительства заявил, что принятые ранее решения не позволят гражданам страны покрыть расходы, связанные с повышенной инфляцией прошлого года.

Согласно приведенным данным, в прошлом году средний размер страховой пенсии по старости составил 17 481 рубль, а после индексации он увеличится до 18 984 рублей.