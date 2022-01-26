Матвиенко заявила, что страны СНГ будут защищать независимость партнеров России Фото: пресс-служба Совета Федерации

Страны Содружества независимых государств готовы защищать безопасность и суверенитет партнеров в случае внешних угроз, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Если вдруг возникнет угроза извне, то мы нерушимой стеной встанем на защиту безопасности и суверенитета наших партнеров», – сказала спикер верхней палаты парламента на открытии весенней сессии Совфеда.

Как отметила Матвиенко, миротворческая миссия Организации договора о коллективной безопасности в Казахстане доказала готовность стран СНГ встать на защиту независимости партнеров. Она сообщила, что во время весенней сессии сенаторы будут проводить работу по укреплению межпарламентских связей. Так, запланированы межпарламентский форум «Таджикистан – Россия» и форум регионов России и Белоруссии.

Напомним, 6 января 2022 года в секретариате ОДКБ объявили, что для нормализации обстановки в Казахстане организация начала перебрасывать коллективные миротворческие силы. От России в миротворческий контингент вошли Воздушно-десантные войска.