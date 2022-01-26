Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 9:05

Матвиенко предложила ввести химическую кастрацию для педофилов

Спикер Совфеда уже не в первый раз борется с сексуальным насилием против детей
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в очередной раз заявила о необходимости введения химической кастрации для осужденных за педофилию и предложила рассмотреть такую возможность для России.

"В других государствах химическая кастрация педофилов введена. Возможно, и это надо проанализировать, изучить опыт практику других стран и лишить их пожизненно… во-первых, за решетку их следует поместить, ну и в этой части", – отметила она в ходе заседания Совфеда.

Напомним, Матвиенко ранее неоднократно высказывалась о необходимости "нещадной борьбы" с сексуальным насилием против детей. При этом она часто ссылается на опыт западных стран в этом вопросе, предлагая, среди прочих мер, химическую кастрацию в отношении педофилов.

Как ранее сообщал Kp.ru, педофил в Костромской области напал на свою дочь. При этом он воспользовался тем, что ребенок находился в беспомощном состоянии.