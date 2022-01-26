Матвиенко предложила ввести химическую кастрацию для педофилов

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в очередной раз заявила о необходимости введения химической кастрации для осужденных за педофилию и предложила рассмотреть такую возможность для России.

"В других государствах химическая кастрация педофилов введена. Возможно, и это надо проанализировать, изучить опыт практику других стран и лишить их пожизненно… во-первых, за решетку их следует поместить, ну и в этой части", – отметила она в ходе заседания Совфеда.

Напомним, Матвиенко ранее неоднократно высказывалась о необходимости "нещадной борьбы" с сексуальным насилием против детей. При этом она часто ссылается на опыт западных стран в этом вопросе, предлагая, среди прочих мер, химическую кастрацию в отношении педофилов.

Как ранее сообщал Kp.ru, педофил в Костромской области напал на свою дочь. При этом он воспользовался тем, что ребенок находился в беспомощном состоянии.