На Ставрополье из-за омикрона приостановили плановые медосмотры и диспансеризацию

На Ставрополье из-за коронавируса приостановили плановые медосмотры и диспансеризации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ставропольском крае решили временно отказаться от плановых медицинских осмотров и диспансеризации из-за коронавируса. Таким образом региональные власти хотят повысить эффективность борьбы с коронавирусом и снять нагрузку с амбулаторного звена, сообщает Newstracker.

За последние семь дней Ставрополье регулярно обновляло абсолютные антирекорды по количеству зараженных COVID-19, однако число госпитализаций значительно уменьшилось. Поэтому у работников поликлиник стало гораздо больше работы. Чтобы разгрузить медиков, пришлось отменить профосмотры.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объяснил, что это вынужденная мера на некоторый период. Сейчас в регионе доминирующим штаммом коронавируса является более заразный омикрон. Его подхватывают даже дети, но они легко переносят симптомы болезни в силу малого возраста.