Озвучен процент школьников, обучающихся дистанционно в России

По данным министерства, ситуация по ограничениям работы школ России остается стабильной - чуть больше 6% российских школьников на сегодняшний день перешли на дистанционку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным министерства, ситуация по ограничениям работы школ России остается стабильной - чуть больше 6% российских школьников на сегодняшний день перешли на дистанционку.

На своем официальном сайте Министерство просвещения РФ в среду, 26 января опубликовало данные о работе школ и классов с учетом эпидемиологической ситуации по COVID 19. На сегодняшний день среди российских школ 6,13% учащихся получают знания в дистанционной форме.

Ситуация по ограничениям работы школ в связи с COVID и сезонными ОРВИ остается стабильной, сообщает пресс-служба министерства.

"По состоянию на 25 января, количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, минимально — всего лишь 0,28%", - говорится в релизе.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, как по пяти признакам отличить у ребенка симптомы простуды от симптомов омикрон-штамма коронавируса.