"Напали сами на себя": Захарова высмеяла слова Блинкена об "агрессии России"

Захарова высмеяла слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об «агрессии России» на своих границах.

«Госсекретарь Блинкен обсудил с британской коллегой Лиз Трасс "агрессию России на ее границах". Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, как заявил Блинкен ранее, Москва должна убедить мир в том, что она не намерена идти по пути эскалации ситуации вокруг Украины. Для этого, по его словам, Россия должна отвести свои войска от границ.

При этом в Кремле не раз заявляли, что Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск происходит только на российской территории, что является суверенным делом государства. Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя очередные публикации в западных СМИ о якобы готовящейся российской провокации, назвал такие сообщения голословными.