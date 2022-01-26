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Политика26 января 2022 8:59

"Напали сами на себя": Захарова высмеяла слова Блинкена об "агрессии России"

Захарова высмеяла слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (14)Комментарии (14)(14)
Захарова высмеяла слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах

Захарова высмеяла слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об «агрессии России» на своих границах.

«Госсекретарь Блинкен обсудил с британской коллегой Лиз Трасс "агрессию России на ее границах". Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, как заявил Блинкен ранее, Москва должна убедить мир в том, что она не намерена идти по пути эскалации ситуации вокруг Украины. Для этого, по его словам, Россия должна отвести свои войска от границ.

При этом в Кремле не раз заявляли, что Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск происходит только на российской территории, что является суверенным делом государства. Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя очередные публикации в западных СМИ о якобы готовящейся российской провокации, назвал такие сообщения голословными.