Коронавирус у Никола Пашиняна: премьер Армении самоизолировался

Премьер Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заболел коронавирусом. Как сообщила пресс-служба правительства республики, тест на COVID-19, сданный политиком, показал положительный результат.

«Премьер самоизолировался в установленном порядке, заболевание протекает бессимптомно. Пашинян будет работать удаленно», – рассказали журналистам в пресс-службе кабмина Армении.

На прошлой неделе Пашинян сообщал, что был вакцинирован третьей, бустерной, дозой препарата против коронавируса.

Стоит отметить, что за последнюю неделю в Армении зафиксирован стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекицей. В среду, 26 января, в республике выявлено более 1,9 тысячи случаев заражений, в то время как на прошлой неделе число ежесуточно регистрируемых случаев заражений COVID-19 было от 500 до 900.

Как писал сайт kp.ru, на территории Армении от коронавируса вакцинируют российским препаратом «Спутник V». В первую очередь в республике прививку делают медики и люди, страдающие от хронических заболеваний.