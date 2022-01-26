В МИД РФ заявили, что военная ситуация в мире дошла до опасной черты Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эволюция военной ситуации в мире привела его к опасной черте, заявил в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Сегодня процесс эволюции военно-политической ситуации в Европе и в мире дошел до такой черты, когда необходимо предпринять самые энергичные усилия для того, чтобы мир от этой опасной черты отодвинулся. Наши предложения открывают прямой ясный путь к движению в правильном направлении не только в деле обеспечения национальных интересов РФ, но и к возвращению в строительство европейской глобальной безопасности», – сказал замглавы МИД РФ.

Как отметил дипломат, решение вопроса безопасности в Европе на основе российских предложений позволят решать мирные задачи, стоящие «на горизонте международной политики».

Как писал сайт kp.ru, в Госдепартаменте США заявили, что американская сторона намерена подготовить письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности до конца января 2022 года.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что считает правильным предать гласности ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности, который Вашингтон пообещал вскоре предоставить Москве.