ДНР призвала страны блокировать поставки вооружения на Украину

В ДНР сообщили, что ВСУ перебрасывают боеприпасы в Донбасс для наступления Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Народной милиция ДНР призвала страны блокировать поставки дополнительного вооружения и боеприпасов на Украину.

Ведомство сообщило, что в данный момент ВСУ перебрасывают боеприпасы в Донбасс для подготовки к наступлению. Как сообщила Народная милиция, разгрузка происходит ночью, чтобы скрыть ее от патрулей мониторинговой миссии ОБСЕ.

В ДНР полагают, что поставка дополнительного вооружения и боеприпасов приведет к эскалации конфликта, поэтому призвали страны блокировать поставки.

- Призываем правительства стран и международные организации, поддерживающие мирные инициативы по урегулированию конфликта на Донбассе, блокировать попытки украинской стороны получить дополнительное наступательное вооружение и боеприпасы, а также не допустить начала подразделениями ВСУ активных боевых действий, — говорится в сообщении Народной милиции.

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что ВСУ готовят активные боевые действия в Донбассе, обстановка в регионе становится похожей на предвоенную. По словам Лещенко, в зоне силовой операции Украины в Донбассе наблюдается активное перемещение техники. При этом, подчеркнул представитель оборонного ведомства, действия ВСУ тщательно скрываются, а работа наблюдателей миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) полностью блокирована.

До этого в Народной милиции ДНР сообщали, что ВСУ активно стягивают вооружение к линии соприкосновения с Донбассом. Там уточнили, что новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) и танки используют для формирования ударных групп.