Представитель России в ЕСПЧ заявил, что Украина контролировала место пуска ракеты, сбившей Boeing MH17 Фото: REUTERS

Москва знает, что место предполагаемого пуска ракеты, сбившей в 2014 году малайзийский Boeing рейса MH17, находится на территории, которую контролировали вооруженные силы Украины. Такое заявление сделал уполномоченный России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Виноградов.

«Внимательно следим за ходом судебного разбирательства в Окружном суде Гааги и знаем, что в соответствии с пояснениями эксперта суда Михаила Малышевского место предполагаемого пуска ракеты находится на территории, контролировавшейся Вооруженными силами Украины», - заявил представитель России, уточнив, что боеголовка, которая, по мнению совместной следственной группы, сбила лайнер, принадлежит Вооруженным силам незалежной.

Как отметил Виноградов, из материалов дела следует, что авиационные удары и артиллерийский обстрел велись украинской стороной «до авиакатастрофы постоянно». Он заявил, что 22 апреля 2014 года в воздушном пространстве незалежной был сбит самолет Ан-30Б государственной авиации, а 14 июля, за три дня до крушения малайзийского Boeing, в Луганской области сбили самолет Военно-воздушных сил Украины Ан-26, в результате чего погибло два члена экипажа.

«За указанный период Украиной в ходе активных боевых действий было потеряно еще 15 военных самолетов и вертолетов», - добавил он.

Напомним, крушение самолета «Малайзийских авиалиний», который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года. В результате происшествия все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

В созданную специально для расследования авиакатастрофы Совместную следственную группу вошли представители Бельгии, Австралии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года следственная группа назвала имена одного украинца и трёх россиян, которых они подозревают в причастности к авиакатастрофе. Украина не стала предоставлять данные со своих радаров, а Соединенные Штаты отказались представить спутниковые снимки, где, как они заявили, виден момент запуска ракеты. В среду, 25 января, ЕСПЧ в Страсбурге начал рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины в отношении России по делу о крушении MH17 в Донбассе.