Песков сообщил, что Путин не планирует переговоры с главами ДНР и ЛНР

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не планирует переговоры с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

- Нет, сейчас таких планов нет, — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, планирует ли Путин созвониться с главами ДНР и ЛНР на фоне обострения ситуации на Украине.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Украина готовится к наступательным действиям в Донбассе. Пресс-секретарь Путина отметил, что украинские военные и техника концентрируются на линии соприкосновения в Донбассе в большом количестве, что может говорить о подготовке к наступательным действиям, что вызывает серьезное беспокойство Кремля.