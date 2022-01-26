Кремль: неизменно считаем неприемлемыми обвинения в адрес России по делу о крушении МН17

Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Позиция Москвы о неприемлемости обвинений в адрес России по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 неизменна. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что позиция Москвы по данному делу «достаточно хороша известна». «Каких-то новаций здесь нет и быть не может», - отметил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, в Кремле следят за процессом в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по межгосударственным жалобам Украины и Нидерландов к России, связанным с крушением малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе, однако эта тема не находится «высоко» в повестке дня.

«Эта тема сейчас не находится высоко на нашей повестке дня. Мы, безусловно, отслеживаем информацию», - заявил он.

Напомним, крушение самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года. В результате погибли все 298 человек, которые находились на борту.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 25 января, ЕСПЧ в Страсбурге начал рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины в отношении России по делу о крушении MH17. Уполномоченный России в Европейском суде по правам человека Михаил Виноградов заявил, что Киев контролировал место пуска ракеты, сбившей Boeing, отметив, что украинская сторона вела артиллерийский обстрел до авиакатастрофы постоянно