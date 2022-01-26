Глава МИД Австрии заявил, что "не поддался бы искушению" станцевать с Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг признался, что не стал бы танцевать с российским президентом Владимиром Путиным, как это сделала его предшественница на посту главы австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль, отметив, что не несет ответственность за действия бывших политиков.

«Я не несу ответственности за то, что делают бывшие политики. Я, будучи мужчиной, не поддался бы искушению потанцевать с Путиным и не стал бы этого делать», - заявил австрийский министр в интервью телеканалу ORF.

Напомним, Карин Кнайсль занимала пост министра иностранных дел Австрии в период с 2017 года по 2019 год.

В августе 2018 года российский лидер побывал на свадьбе главы внешнеполитического ведомства и финансиста Вольфганга Майлингера. Президент России подарил паре картину с сельскими мотивами, а также тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой. После танца на свадьбе казачий ансамбль, который приехал вместе с Путиным, спел для новобрачных «Многая лета». На торжестве российский лидер пробыл больше часа.