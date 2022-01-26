Госдума рассмотрит закон о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

В настоящее время бесплатное нахождение в стационаре с родителями предусматривается только для детей в возрасте до четырех лет. Фото: Shutterstock

Госдума рассмотрит закон, который разрешил бы родителям детей-инвалидов находиться с ними в больницах бесплатно. Этот документ в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья, прошедшего сегодня, 26 января, рекомендовали принять депутатам в первом чтении.

Закон предполагает, что наличие статуса инвалида у ребенка будет достаточным основанием для нахождения с ним его законного представителя в медучреждении бесплатно. То есть родителю не требуется иметь для этого какие-либо медицинские показания.

Напомним, в настоящее время бесплатное нахождение в стационаре с родителями предусматривается только для детей в возрасте до четырех лет. Это при том, что детям-инвалидам нужно регулярно проходить курсовое лечение в стационарах. Но не у всех родителей таких детей есть материальная возможность, чтобы платить за свое свое пребывание в больнице или в гостинице в это время.

Ранее Kp.ru сообщал, что в сентябре прошлого года "Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы закон о бесплатном нахождении детей-инвалидов в медицинских учреждениях вместе с родителями. По мнению партии, это оказало бы значительную материальную поддержку семьям детей с ограниченными возможностями.