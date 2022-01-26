Песков назвал призывы США к введению санкций против Путина политически деструктивными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Призывы Вашингтона к введению санкций в отношении руководства России, в том числе главы государства Владимира Путина, политически деструктивны, однако не болезненны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это не болезненно, это деструктивно политически», - заявил представитель Кремля отметив, что санкции не болезненны для любого представителя высшего руководства России.

Как отметил Песков, предлагающие подобные ограничительные меры конгрессмены и сенаторы США «говорят о заморозке активов представителей российского руководства, банковских счетов, движимости, недвижимости», однако, по его мнению, они плохо владеют темой. Песков напомнил, что для «представителей высшего руководства и для чиновников это давным-давно было запрещено».

Напомним, ранее президент США Джо Байден не исключил введения в случае эскалации ситуации на Украине санкций, направленных лично против российского лидера. Как писал сайт kp.ru, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в понимании российских граждан предложенные подобных ограничений направлены не против президента страны, а против выбора народа России.