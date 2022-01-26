В России умные часы обошли по популярности фитнес-трекеры - МегаФон

Что популярнее – умные часы или фитнес-трекеры? История рынка носимых устройств России давала однозначный ответ – трекеры. Но данные МегаФона по итогам 2021 года показывают смену тренда: смарт-часы заняли 58% рынка, впервые опередив фитнес-трекеры, а доля умных браслетов снизилась с 61% до 42%. За прошлый год россияне приобрели 6,2 млн умных часов и фитнес-трекеров на общую сумму 56,8 млрд рублей, что выше по сравнению с 2020 годом на 25% в штуках и 51% в рублях.

Перераспределение спроса аналитики связывают с двумя факторами. Ключевой – цена. Средняя стоимость умных часов за год упала на 29%. Кроме того, взаимодействовать с часами удобнее благодаря большому экрану.

«Фитнес-трекеры ещё в прошлом году максимально приблизились к функционалу умных часов, – сообщил гендиректор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин. - Например, в зависимости от модели с их помощью можно следить за состоянием здоровья, оплачивать покупки, отвечать на сообщения. Тем не менее, трекеры не смогли выдержать конкуренцию с часами. Уже в этом году, в случае массового появления в России умных часов, поддерживающих eSIM, их доля может увеличиться до 73%».

Лидерами продаж в категории умных часов стали Apple Watch SE 40 mm, Huawei Watch Fit и Xiaomi Mi Watch Lite. В топ-три фитнес-трекеров попали Xiaomi Mi Band 5 и 6 серий, а также Huawei Band 6.