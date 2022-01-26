Песков не увидел снижения активности общения Путина с новым канцлером Германии

Как заявил журналистам сегодня, 26 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, если возникнет такая необходимость, высокие лица двух стран будут контактировать напрямую. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Кремле не считают, что активность общения президента России Владимира Путина с руководством Германии стала меньшей после того, как пост канцлера ФРГ занял Олаф Шольц. Как заявил журналистам сегодня, 26 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, если возникнет такая необходимость, высокие лица двух стран будут контактировать напрямую.

По словам Пескова, Шольц вступил в должность не так давно, и у него сейчас много забот внутри страны. Тем более, с учетом ситуации в Западной Европы вокруг Украины. Поэтому о снижении активности общения в настоящее время речи не идет, подчеркнул пресс-секретарь российского главы.

Песков также добавил, что "если возникнет такая необходимость, прямые контакты будут проводиться".

Как ранее сообщал Kp.ru, Владимир Путин поздравил нового канцлера Германии Олафа Шольца с вступлением в должность. При этом российский лидер выразил надежду на конструктивный диалог и совместную работу по важнейшим вопросам.