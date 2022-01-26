Глава МИД Австрии заявил о невозможности добиться стабильности в Европе без России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Устойчивую стабильность и безопасность в Европе невозможно обеспечить без России. Такое заявление в среду, 26 января, сделал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

«Устойчивую стабильность и безопасность в Европе возможно обеспечить не вопреки России, а вместе с Россией. Можно сказать и обратное. Устойчивую стабильность и безопасность для России возможно обеспечить не вопреки Европе, а с Европой», - заявил глава австрийского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала ORF.

Шалленберг указа на то, что Россия является крупнейшим государством Европы и самым большим соседом Европейского союза, отметив, что «эту географическую и политическую реальность нельзя отрицать».

Напомним, накануне кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, основатель партии «Отвоевание» (Reconquеte), выступил за необходимость снятия с Москвы европейских санкций. По мнению политика, с Россией нужно дружить.