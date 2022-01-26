Министерство допускает расширение «Дальневосточной ипотеки» на врачей и учителей в апреле 2022

«Дальневосточную ипотеку» могут распространить на врачей и учителей в апреле 2022 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Программа льготного ипотечного кредитования «Дальневосточная ипотека» может быть расширена на врачей и учителей в апреле 2022 года, рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Уже рядом ведомств согласовано. Поскольку есть поручение президента, я убежден, что правительство проведет все процедуры до середины весны. Будем целиться на апрель», – сообщил глава Минвостокразвития журналистам.

Напомним, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность распространения «Дальневосточной ипотеки» на врачей и учителей, который проработали в ДФО не менее пяти лет.

Как писал сайт kp.ru, «Дальневосточной ипотекой» могут воспользоваться сейчас граждане в возарсте до 35 лет, поэтому востребованную программу по кредитованию намерены сделать более доступной, расширив для некоторых категорий граждан.