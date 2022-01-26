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Политика26 января 2022 10:53

В правительстве Италии советовали отменить встречу Путина с бизнесом

La Repubblica: в правительстве Италии советовали отменить встречу Путина с бизнесом
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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La Repubblica: в правительстве Италии советовали отменить встречу Путина с бизнесом

La Repubblica: в правительстве Италии советовали отменить встречу Путина с бизнесом

Фото: REUTERS

Правительство Италии обращалось к Итало-российской торговой палате с просьбой об отмене встречи президента России Владимира Путина с руководителями ведущих итальянских компаний.

Как передает газета la Repubblica со ссылкой на источники в правительственном Дворце Киджи, альтернативным предложением к организаторам было неучастие представителей итальянских компаний с госучастием. Отмечается, что во встрече не примут участие Клаудио Дескальци из нефтегазовой Eni и Марко Альвера из Snam.

Также издание со ссылкой на Министерство иностраннх дел Италии сообщает, что на встрече не будет итальянского посла в России Джорджо Стараче, однако в список участников попали такие крупные итальянские компании, как Enel, Pirelli и Generali.

По данным другой ведущей газеты Corriere della Sera, внешнеполитическое ведомство Италии получило информацию о предстоящих переговорах, но считает ее «частной инициативой на предпринимательском уровне».

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти Италии не советовали своим бизнесменам отказаться от встречи с президентом России, отметив, что количество итальянских участников встречи уменьшилось на три человека по разным причинам.