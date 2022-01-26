Сбер купит торговую сеть «Стокманн» в 2022 году

Сбер приобретет компанию «Стокманн» в первой половине 2022 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Сбер собирается купить 100% долей в торговой сети «Стокманн» в первой половине 2022 года. Об этом говорится в сообщении банка.

- Стороны намерены подписать обязывающее соглашение о приобретении Сбером 100% доли в компании «Стокманн» в первой половине 2022 года после комплексной инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений участников сделки и согласования от ФАС России, — гласит текст сообщения.

Дополнительной информации о сделке пока нет.

Ранее появилась информация, что торговая сеть «Лента» приобретет сеть супермаркетов Billa за 215 миллионов евро. В релизе компании отмечалось, что после этой сделки общая доля «Ленты» на ранке продуктового ретейла в столице России и Подмосковье составит около 3%. После покупки в сеть «Ленты» интегрируют 161 купленный супермаркет, включая логистическую инфраструктуру и сотрудников. Как тогда они будут переведены под бренд «Ленты», «Билла Россия» прекратит свое существование.