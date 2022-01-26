Лавров заявил, что в мире все меньше желающих "таскать каштаны из огня" для США и Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В мире все меньше желающих «таскать каштаны из огня» для Соединенных Штатов и Европейского Союза. Такое мнение в среду, 25 января, высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Человечество повзрослело. Жертвовать коренными национальными интересами, таскать, как говорится, каштаны из огня для старших товарищей из Вашингтона и Брюсселя желающих все меньше», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства на «Правительственном часе» в Госдуме РФ.

Лавров указал на то, что мир давно перестал быть американоцентричным или западоцентричным, а также никогда уже не станет однополярным. По его словам, на сегодняшний день большее количество государств мира «разделяют наши подходы, которые отвергают идеологический диктат Запада и геополитические игры с нулевой суммой».

Как писал сайт kp.ru, Лавров также заявил, что США и их партнеры по НАТО подталкивают Украину к провокациям в отношении России. По его словам, Вашингтон и его европейские союзники удваивают усилия по сдерживанию Москвы, при этом забывая «культуру дипломатии».