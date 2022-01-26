В селах Татарстана разрешат строить больше алкомаркетов

В Татарстане откроют больше алкомаркетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане по итогам 2021 года зафиксировали снижение продажи алкоголя, но как оказалось, это происходит не только из-за того, что в регионе становится все больше трезвенников, но и из-за того, что отмечается рост продажи населению «паленки» - опасного алкогольного суррогата.

Отсюда в прошлом году и рост в 1,5 раза случаев отравления таким спиртным среди населения. По сравнению с 2020-м, этот показатель увеличился до 17,8 случаев на 100 тысяч населения. Всего же за 2021 год в Татарстане от алкоголя пострадали 695 человек.

- В регионе реализовали 5,6 миллиона дал алкогольной продукции, что является 99% частью проданного в предыдущем периоде, - отметил итоги ушедшего года на коллегии Госалкогольинспекции Татарстана его руководитель Жаудат Ахметханов.

В связи совсем этим в селах республики решили разрешить строить больше алкомаркетов. Там за прошедший 2021 год соответствующие лицензии уже получили 310 магазинов. Без торговых точек с алкоголем остается 593 села, в каждом из которых проживает более 100 человек, сообщает Inkazan.