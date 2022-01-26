Александр Лукашенко обратится к народу Белоруссии и Национальному собранию 28 января

Речь главы республики будут транслировать в прямом эфире, на национальных каналах и радио Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в пятницу, 28 января, сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

"Площадкой определен Дворец республики. Конечно, в первую очередь для того, чтобы максимально расширить круг приглашенных, - приводит слова Эйсмонт "Минск-Новости".

Пресс-секретарь также напомнила, что данный формат выступления появился "по просьбе с мест".

"Инициатива была высказана во время недавних встреч президента с руководством и активом трех областей", - уточнила пресс-секретарь.

Послание президента к народу будут транслировать на национальных каналах, по радио и в прямом эфире.

Также Эйсмон подчеркнула важность присутствия в зале Дворца Республики 2,5 тысяч приглашенных гостей из регионов, журналистов, блогеров, сенаторов и депутатов.

Напомним ранее, kp.ru сообщала, что Лукашенко 27 января созывает внеочередную сессию парламента.