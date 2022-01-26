Лавров попросил журналистов «не щелкать» во время его выступления в Госдуме

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сделал замечание журналистам во время выступления в Государственной думе. В частности, министру не понравились щелчки фотоаппаратов представителей СМИ.

- Можно не щелкать, пожалуйста? Спасибо большое, — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства, после чего последовали короткие смешки слушателей.

Лавров посоветовал делать снимки с телефонов, где есть возможность делать фотографии в беззвучном режиме.

Видео этого момента публикует Дума-ТВ.

Напомним, Лавров во время выступления в Госдуме отвечал на вопросы депутатов о внешней политике и отношениях с Соединенными Штатами Америки.

В частности, Лавров заявил, что в мире все меньше желающих «таскать каштаны из огня» для Соединенных Штатов и Европейского Союза, имея ввиду желание жертвовать национальными интересами. Он указал на то, что мир давно перестал быть американоцентричным или западоцентричным, а также никогда уже не станет однополярным.

Также Сергей Лавров сообщил, что Москва примет меры, если Запад не ответит на предложения по гарантиям безопасности. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, безопасность России и ее граждан является приоритетом для Москвы. И безопасность будет обеспечена в любом случае, добавил Лавров.